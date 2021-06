Il Belgio trattiene il fiato, l'Italia spera. ​Il centrocampista dei Diavoli Rossi Kevin De Bruyne è uscito per infotunio al 48' secondo tempo nel match degli ottavi di finale di Euro 2020, dopo un duro scontro avvenuto nella prima frazione con Joao Palinha, che gli ha provocato un problema alla caviglia sinistra, difficilmente recuperabile in una settimana, di primo acchitto.



L'ITALIA SPERA - Brutte notizie per Roberto Martinez, in occasione dell'ipotetico quarto di finale, che sarebbe in programma venerdì sera alle 21 all'Allianz Stadium di Monaco di Baviera, dove attende l'Italia di Roberto Mancini. Con una speranza in più, se il belga del Manchester City non dovesse essere della partita,