Dai gironi alla finale per il 3°-4° posto, Belgio e Inghilterra si ritrovano a San Pietroburgo: alle 16 i Diavoli Rossi i Tre Leoni si affronteranno per la finalina Mondiale, in attesa della finale in programma domani tra Francia e Croazia. Ai gironi vittoria belga per 1-0 (Januzaj), la seconda negli ultimi 22 confronti con i britannici (15 vittorie Inghilterra, 5 pareggi): Southgate ora vuole la rivincita contro Martinez, in palio la medaglia di bronzo.



PROBABILI FORMAZIONI



Belgio (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Meunier, De Bruyne, Tielemans, Chadli; Januzaj, Hazard; Lukaku. Ct: Martinez.



Inghilterra (3-5-2): Pickford; Jones, Stones, Maguire; Alexander-Arnold, Loftus-Cheek, Dier, Delph, Rose; Kane, Vardy. Ct: Southgate.



DOVE VEDERLA IN TV



Belgio-Inghilterra, fischio d'inizio alle 16, sarà trasmessa in diretta in chiaro su Canale 5.