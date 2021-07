Eden Hazard salta Belgio-Italia, al suo posto il giovane Jeremy Doku: il giocatore del Real Madrid non recupera e non va neanche in panchina. ​Scelte fatte per Roberto Mancini: in tribuna vanno Alessandro Florenzi, che ancora non ha recuperato, poi Gaetano Castrovilli della Fiorentina e il giovane attaccante del Sassuolo, Giacomo Raspadori.