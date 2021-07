sui gol può farci poco, attento quando viene chiamato in causa. Con i piedi è perfetto.: insieme a Vermaelen guarda Insigne calciare, come se non lo conoscesse. Un errore che uno con oltre 600 presenze in carriera non può fare.usa il fisico e l’esperienza, di testa le prende tutte, va in difficoltà nello stretto.non sempre attento, troppo morbido in occasione del gol di Barella.: limita Spinazzola, ma spinge poco. In questo ultimo anno ha perso smalto, la notte di Monaco lo conferma (dalla sua partita dura 4 minuti, poi si fa male. Dal 72’combina poco).grande sostanza, poca qualità. Aveva ragione lui, la partita sarebbe stata vinta a centrocampo. E lui, con il Belgio, ha perso.più vivo rispetto all’ultima uscita, si perde con con il passare dei minuti, finendo nella ragnatela dei passaggi degli azzurri (dal 69'mai in partita).parte bene, si eclissa in fase di spinta quando capisce che Chiesa è in giornata. Non è un valore aggiunto.giocatore totale, fa sempre la cosa più utile, anche a mezzo servizio per il problema alla caviglia. In fase di non possesso è il primo a prendersi cura di Jorginho, quando costruisce è La Grande Bellezza. Ma non basta.tatticamente indisciplinato, ma quando accelera fa danni. Si prende il rigore dell’1-2, è una minaccia costante, che l’Italia soffre tremendamente.primo tempo di grande difficoltà e nervosismo, soffocato da Chiellini e Bonucci, ma chiuso con il penalty trasformato che riapre tutto. Nella ripresa la musica non cambia, la vede poco. E si lamenta tanto. Sbaglia il 2-2, per uno come lui è molto grave.palla lunga per Lukaku questa volta non paga. Il suo Belgio parte bene ma viene sovrastato dal palleggio azzurro. Perché non inserisce una seconda punta fisica accanto a Lukaku.