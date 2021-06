Al termine di Belgio-Russia, Romelu Lukaku ha commentato: "Per me è stato difficile giocare, spero che Eriksen stia bene. Le mie speranze sono con lui. Chiaramente abbiamo avuto paura, ho passato un anno e mezzo con lui, più tempo con lui che con la mia famiglia. penso a sua moglie e ai bambini. Tris alla Russia? Siamo una squadra in fiducia, sono contento per la squadra e spero di poter proseguire il torneo".



A Sporza, poi, ha aggiunto: "​Ho pianto tanto prima del match. È stato difficile concentrarsi. Anche gli altri giocatori erano molto toccati. Lo contatterò presto, ho letto che adesso è fuori pericolo. Spero che starà bene presto. Sono felice per la vittoria, ma i miei pensieri sono per Christian".