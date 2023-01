“Henry è il prossimo ct del Belgio, non ci sono dubbi”. Ha le idee chiare Romelu Lukaku che, intervistato da Sky Sport, ha svelato il nome del successore del ct Roberto Martinez. Quest’ultimo, esonerato dopo la fallimentare campagna ai Mondiali, aveva voluto fortemente la partecipazione di Big Rom alla rassegna in Qatar.



ZERO DUBBI - “Ha il rispetto di tutti i giocatori, ha vinto tutto. Sa allenare, sa che dobbiamo fare per arrivare lì - ha poi aggiunto l’attuale attaccante dell’Inter -. Conosce la squadra, il campionato, lo staff. Per me lui è l'allenatore ideale per la nostra nazionale. Fin qui questa generazione non ha vinto ma dobbiamo continuare a cercare di vincere”. Thierry Henry, storico attaccante dell’Arsenal, ha vissuto l’ultimo Mondiale in panchina, facendo proprio parte dello staff dell’ex commissario tecnico Roberto Martinez.