Belgio, malore per Ousseynou Niang durante Union Saint-Gilloise-Dender: "Calo di pressione. Ora ulteriori esami"

Paura per Ousseynou Niang, esterno classe 2001 dell'Union Saint-Gilloise, durante la partita del campionato belga contro il Dender. Il calciatore ha accusato un malore e si è accasciato al suolo subito dopo la sostituzione.

L'intervento dello staff medico dei padroni di casa è stato tempestivo e per Niang, alla fine, si è trattato solo di un calo di presione.

Al termine dell'incontro, finito 4-1 proprio per l'Union SG, il tecnico Sebastien Pocognoli ha voluto rassicurare tutti sulle condizioni del senegalese: "Ha avuto un piccolo calo di pressione. Abbiamo controllato tutto, il battito cardiaco era regolare e il nostro staff medico non ha riscontrato anomalie al cuore. Era molto stanco: le prime notizie sono rassicuranti, spero che tutto vada per il meglio. Ora occorreranno ulteriori esami per capire cos’è successo".