Il ct del Belgio, Roberto Martinez, nella lunga intervista concessa a ESPN ha parlato anche di come la nazionale belga ha vissuto quanto accaduto a Christian Eriksen: "Se posso dipingere un po' il quadro, stavamo tutti guardando la partita insieme, Danimarca contro Finlandia da San Pietroburgo mentre ci preparavamo per la nostra partita contro la Russia. E cinque minuti prima del nostro incontro c'è il momento in cui Christian è crollato. Erano tutti scossi. L'ultima cosa che volevi fare allora era parlare di calcio e di come vincere una partita di calcio. È stato davvero difficile. I sentimenti erano davvero forti. Devo ammettere che ci stavamo solo concentrando sul tentativo di ottenere buone notizie. Tutto quello che abbiamo fatto è stato aspettare di sapere che Christian aveva risposto bene al trattamento. Siamo stati sollevati quando ci hanno detto che stava bene. Fino a quel momento era tutto molto incerto. Poi abbiamo visto un messaggio meraviglioso, che era: 'Christian Eriksen è il calcio, la sua vita è il calcio e stava facendo ciò che ama'. È stato fortunato che stava giocando e che è svenuto durante una partita di calcio, dove ha ricevuto tutto l'aiuto e le cure di cui aveva bisogno, perché se fosse successo mentre era al parco a giocare con i bambini, forse non avrebbe avuto quell'aiuto. Quindi è stato bello vedere che il protocollo medico ha funzionato così bene ed è stato salvato facendo la cosa che ama di più. Ha unito il calcio".