Dopo il successo del suo Belgio per 3-2 all'ultimo secondo di gare contro il Giappone, ha parlato il ct Martinez: "La realtà è che siamo andati sotto di due reti e dovevamo trovare delle soluzioni, devi cercare una reazione, ma ciò di cui tu hai bisogno più di tutto è il desiderio di compiere qualcosa e l'unione di un gruppo di giocatori, che sono disperati. Se prendete le statistiche non ci sono molte partite dove si è rimontato un 2-0 in un Mondiale. Penso che questo sia un segno di personalità, di concentrazione, del desiderio di non mollare mai dei miei giocatori ed è successo ciò in cui hanno creduto. Fare questo in 90' è un avvenimento incredibile".