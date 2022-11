Roberto Martinez, ct del Belgio, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il Marocco: "Romelu è in anticipo sui tempi, il programma stilato dallo staff medico prevedeva che rientrasse per la terza partita del girone, e invece ha bruciato le tappe. Ha già fatto due allenamenti in gruppo, vedremo in che modo risponderà nella prossima seduta. In linea di massima, comunque, domani non sarà titolare, a meno che non succeda qualcosa di eccezionale. I subentri dipenderanno anche dall'andamento della partita: con le cinque sostituzioni, di fatto, hai a disposizione due formazioni".