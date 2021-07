Roberto Martinez mette a tacere definitivamente le voci su un suo possibile addio alla panchina del Belgio. Lo ha fatto in una conferenza stampa convocata oggi: "Abbiamo 3 partite importanti a settembre. Sono totalmente concentrato su queste partite. Nel momento in cui sentirò di non farcela o di non sopportare il peso, sarò il primo ad andarmene. Ma non sarà mai per un altro motivo".