Roberto Martinez, tecnico del Belgio, ha parlato dopo la sconfitta contro l'Italia: "Le sensazioni sono di tristezza e dispiacere. Non meritiamo di essere fuori, abbiamo fatto un gran lavoro per essere pronti, per esserlo dal primo giorno. L'Italia è un'ottima squadra, purtroppo è andata a nostro sfavore. Nel primo tempo hanno giocato meglio, abbiamo creato solo in contropiede e non su giocata. Nella ripresa siamo stati in focus, cercando e sfiorando anche il pareggio. Non ho un solo rimpianto per come hanno giocato i ragazzi".