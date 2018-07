Roberto Martinez, ct del Belgio, ha commentato in conferenza stampa la finale per il terzo posto vinta dai Diavoli Rossi per 2-0 contro l'Inghilterra.



Queste le sue dichiarazioni: "Volevamo vincere: quando sconfiggi il Brasile e arrivi in ​​semifinale, l'obiettivo principale è cercare di vincere la Coppa del Mondo. Questi giocatori hanno fatto la storia in Belgio e questo è ciò che conta, meritano questo riconoscimento. È stata un'esperienza bellissima, ma nel calcio bisogna sempre migliorare".