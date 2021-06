IL TABELLINO

. Due assist e altre giocate di, un altro gol di Romelu, sono loro gli avversari di cui dovremo preoccuparci, ma questo lo sapevamo.Ha giocato a un ritmo basso, ma sufficiente per tenere quasi sempre dietro la generosa Finlandia.Martinez ha imitato Mancini e con la qualificazione in tasca alla terza partita del girone ha messo in campo quelli che avevano giocato meno. La differenza, però, era sostanziale: fra i debuttanti come titolari c’erano, Eden, ovvero la forza fisica, mentale e tecnica del Belgio. Pur di fronte a una simile nobiltà, laha retto bene per mezz’ora, lasciando agli avversari solo la parte finale del primo tempo. Il ritmo della capolista del girone non era insostenibile e i finlandesi chiudevano bene., che entrando nella ripresa aveva ribaltato la Danimarca, ha fatto il suo ingresso in partita solo al 22' con una delle due iniziative. Anche Hazard giocava con una certa morbidezza.: a 19 anni e 25 giorni è il secondo giocatore più giovane a giocare una gara degli Europei con il Belgio, dietro solo a Enzo Scifo che l’ha disputata in Euro ‘84 quando aveva 18 anni e 115 giorni.La nazionale di Martinez ha aumentato i giri dopo la mezz’ora, quando ha intensificato le sue conclusioni cone lo stessosu cuiha fatto la parata più impegnativa del primo tempo. All’intervallo, lo 0-0 qualificava ovviamente il Belgio ma anche la Finlandia col secondo posto a 4 punti in virtù dell’1-0 della Danimarca sulla Russia. Nemmeno nella ripresa ilha aumentato il ritmo, cosicché la Finlandia poteva difendersi con ordine, pur rischiando qualcosa. Come al 18' quando col carico dei suoi campioni la squadra di Martinez è andata vicino al gol: imbucata di, inserimento di, assist per, prodezza di. Due minuti dopo ha segnato Lukaku, su assist di, ma aveva mezza scarpa in fuorigioco e al Var se ne sono accorti.. Per battere lae chiudere il girone a punteggio pieno alè servito un autogol del miglior giocatore finlandese, il portiere Hradecky: angolo di, colpo di testa di Vermaelen, palla sulla traversa e mentre scendeva giù Hradecky l’ha ricacciata in rete con una mano. Da Copenaghen arrivavano notizie pessime per la Finaldia, la Danimarca stava vincendo 3-1 sulla Russia (finirà 4-1), il secondo posto del girone era dei danesi.La Finlandia ha cercato disperatamente di tirar fuori le ultime energie e inevitabilmente ha lasciato spazio al Belgio. Che è passato ancora, sempre sull’asse dei suoi fenomeni De Bruyne (assist)-Lukaku (controllo e labbrata di destro).: 74' autogol Hradecky (B), 81' Lukaku (B).: Hradecky; Raitala, Toivio, Arajuuri, D. O'Shaughnessy, Uronen (70' Alho); Lod (90+1' Forss), Sparv (59' Schuller), Kamara; Pohjanpalo (70' Kauko), Pukki (90+1' Jensen). Ct. Kanerva.: Courtois; Boyata, Denayer, Vermaelen; Trossard (76' Meunier), De Bruyne (90+1' Vanaken), Witsel, Chadli; Doku (76' Batshuayi), Lukaku (84' Benteke), Hazard. Ct. Martinez.: F. Brych (Germania)