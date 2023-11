Amichevole di prestigio per Belgio e Serbia che si stanno sfidando allo stadio Sportoase di Leuven. Il ct del Belgio Tedesco ha deciso di non portare neanche in panchina Romelu Lukaku che è finito in tribuna per un semplice turno di riposo. Presente dal 1' invece l'attaccante serbo della Juventus, Dusan Vlahovic.