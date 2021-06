Sorpresa per il man of the match di Danimarca-Belgio: la UEFA sceglie infatti Romelu Lukaku. Il centravanti dell’Inter ha partecipato a entrambi i gol dei Diavoli Rossi, la cui realizzazione porta le firme di Thorgan Hazard e Kevin De Bruyne, quest’ultimo autore anche dell’assist per l’1-1 e più meritevole del premio.