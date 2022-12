Novità in casa Belgio. Dopo l’addio annunciato da Roberto Martinez, secondo quanto riportato dal Daily Mail, la federazione dei Diavoli Rossi sta prendendo seriamente in considerazione l’ipotesi di affidare la panchina a Louis van Gaal, attuale commissario tecnico dell’Olanda, che non ha escluso la possibilità di sedersi sulla panchina belga.