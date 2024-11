Belgio, Tedesco: "Avevamo tante assenze, quando l'Italia gioca così è difficile andarla a prendere"

AFP via Getty Images

, allenatore del, ha parlato del match perso dai suoi contro l'di Luciano Spalletti. Queste le sue dichiarazioni a Rai Sport:"Un peccato per come è andata a finire, i ragazzi hanno dato il massimo. Non siamo entrati bene in partita, s'è vista poca intensità nei primi 20 minuti. L'Italia gioca in un modo molto fluido, si vede che sono in un buon momento e hanno tanta confidenza. Ma noi abbiamo concesso il gol del vantaggio troppo facilmente"."Le assenze erano abbastanza pesanti, ma abbiamo giocato un buon secondo tempo. Per la verità, anche il primo dopo i primi 20 minuti non è stato brutto. Mancano i risultati? I risultati sono già arrivati, abbiamo avuto un periodo di 14 gare senza sconfitte. Ora ci sono tante assenze, è un momento un po' così ma ci sta".

"L'ho vista bene. L'Italia l'ho vista bene e poi quando giocano così di prima è anche difficile andarli a prendere".