La decima giornata di Russia 2018 si apre con la sfida delle ore 14 tra Belgio e Tunisia per il gruppo G. Dopo il tris servito a Panama, i Diavoli Rossi hanno la possibilità di blindare la qualificazione agli ottavi di finale con un turno di anticipo, in attesa di giocarsi verosimilmente il primato del girone nello scontro diretto con l'Inghilterra.



Questa sarà la quarta sfida tra Belgio e Tunisia: una vittoria a testa e un pareggio il bilancio finora tra le due squadre. L’ultima volta che Belgio e Tunisia si sono affrontate risale a un’amichevole del 2014 a Bruxelles, vinta dai Diavoli Rossi per 1-0 con un gol di Dries Mertens allo scadere. Secondo confronto ai Mondiali tra Belgio e Tunisia; il primo, giocato nella fase a gironi del 2002, si è chiuso con un pareggio per 1-1 ed è stato l’unico punto conquistato dalla Tunisia in quell’edizione. Il Belgio non ha perso nessuna delle ultime tre gare disputate ai Mondiali contro nazionali africane: due vittorie e un pareggio, contro la Tunisia nel 2002, il parziale. Il Belgio è imbattuto da 10 incontri di fila nella fase a gironi dei Mondiali (5V, 5N, 0P) e ha vinto le ultime cinque consecutive. Tutte le ultime 11 reti segnate dal Belgio ai Mondiali sono arrivate nella ripresa. Solo Jan Ceulemans (sei) ha segnato più gol per il Belgio nei grandi tornei internazionali (Mondiali ed Europei) di Romelu Lukaku (cinque, come Marc Wilmots ).



La Tunisia non vince da 12 partite consecutive dei Mondiali (4N, 8P), ovvero da quando ha battuto per 3-1 il Messico nel 1978, nel suo primo match assoluto disputato nella competizione. L’ultima squadra con una striscia di partite senza successi più lunga ai Mondiali, rispetto alle attuali 12 della Tunisia, è stata la Corea del Sud (14 incontri tra il 1954 e il 1998). La Tunisia ha segnato con l’unico tiro nello specchio finora effettuato in questo Mondiale.