Nuova avventura con il Belgio per Thierry Henry, che sarà uno dei collaboratori del CT Roberto Martinez per il prossimo Europeo. L'ex attaccante di Arsenal e Barcellona è già stato in passato uno dei collaboratori del CT del Belgio, aiutandolo da vicino nell'Europeo del 2016 e nel Mondiale del 2018. Lo ha annunciato la Federcalcio belga in un comunicato ufficiale.