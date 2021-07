Al termine del ko contro l'Italia, il difensore del Belgio, Jan Vertonghen, ha parlato a Sporza, spiegando: "Fa male, sono molto deluso. Primo gol? Ho cercato di tenere palla, ma non è stata la scelta giusta. In quell’occasione avrei solo dovuto spazzare".



SULL'ELIMINAZIONE - "E' andata proprio come le altre volte, è un'occasione mancata. Nei Mondiali 2014 ci siamo fermati ai quarti, a Euro2016 e ai Mondiali 2018 siamo arrivati in semifinale. Ora dobbiamo analizzare cos'è andato storto".



SULL'ITALIA - "Buona squadra, lo dicono anche i dati. Ma io non voglio complimentarmi troppo con loro. Mi hanno fatto irritare troppo nel finale. Lo so che queste sono scuse, alla fine dobbiamo pensare soprattutto ai nostri errori. E’ stata colpa nostra".