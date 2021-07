Il centrocampista belga Witsel ha parlato, prima del suo CT Martinez, in conferenza stampa da Monaco di Baviera della partita contro l'Italia.



SULLA PARTITA DI DOMANI – “Il centrocampo può essere una chiave del match. Loro hanno Jorginho e Verratti, due giocatori di grande qualità. Sarà una battaglia. Dovremo rispondere presente. Anche l’Italia ama avere il controllo della partita. Lukaku non ci ha detto niente di speciale sull’Italia. Eden e Kevin stanno meglio. Non so se potranno cominciare dall’inizio. È impostante averli in campo. Noi dovremo solo essere noi stessi. Abbiamo i giocatori, il gruppo e l’esperienza per battere l’Italia”.



SUL GRUPPO BELGA – “È vero che giochiamo insieme da tempo. La nostra generazione è formidabile. Non abbiamo ancora vito niente nonostante il nostro ranking. Abbiamo ancora una chance in Qatar ma ora viviamo il presente. Vogliamo fare meglio che in Russia”.



SUI CONTATTI PASSATI CON LA JUVE – “Ho avuto delle richieste dalla Juve, ma ho deciso di prendere un’altra strada. Non ho alcun rimpianto, rifarei le stesse scelte”.