Il terzino Raoul Bellanova (ex Milan e Atalanta) si presenta in conferenza stampa come nuovo rinforzo del Cagliari, che lo ha prelevato dal Bordeaux: "Sono tornato in Italia per mettermi in gioco e questa è la piazza perfetta per farlo, sono sicuro che Cagliari e Semplici creeranno l'ambiente giusto per farmi crescere".