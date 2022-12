Intervistato da Sportmediaset il terzino dell'Inter, Raoul Bellanova ha parlato a margine della prima amichevole invernale del ritiro estivo a Malta.



AMICHEVOLE - "È stata una buona prova da parte di tutti, a prescindere che sono amichevoli dobbiamo sempre dare il 100% per riprenderci al meglio in vista di questa stagione dove ci aspetta una partita che può decidere un campionato".



IN MOSTRA - "Sì, sono occasioni importanti che dobbiamo sfruttare, ma come ho detto prima l’importante è lavorare sempre al 100% e a prescindere da 10, 20, 30 minuti o da una partita intera, quando il mister ci mette a farci trovare pronti a dare tutto".



RISCATTO - "Sì, sarebbe un sogno ma mi devo concentrare solo sul fare bene quando vengo chiamato in causa e dare il 100%, poi queste scelte le valuteremo a fine stagione".