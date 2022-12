L’esterno dell’Inter, Rsoul Bellanova, ha parlato dal ritiro di Malta, dove oggi i nerazzurri hanno preso parte a una sfida amichevole.



“Era importantissimo iniziare nel migliore dei modi, dobbiamo prepararci per la ripresa della stagione. Abbiamo una partita fondamentale che può decidere una stagione, noi cerchiamo di dare il 100% in allenamento e nelle amichevoli e vedremo come arriveremo a questa gara”.



Si sente questa sosta?

"Come la stiamo vivendo noi, lo stanno facendo tutti gli altri quindi non dobbiamo aver scuse. Dobbiamo solo allenarsi al 100% e vedere come riprenderemo in campionato".