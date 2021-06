Metà australiana e metà portoghese con base a Londra e un giro del mondo di impegni che le ha portato 1,3 milioni di follower su Instagram e tantissimi contratti di collaborazione con case di moda, lingerie e bikini. Si chiama Belle Lucia ed è una delle nuove star emergenti dei social anche grazie a video come l'ultimo tutorial (sponsorizzato) sul come indossare in 9 modi diversi un semplice bikini bianco a triangolo.



Non è sempre stato tutto rose e fiori perché in passato Belle è stata anche protagonista di una polemica per un post legato alla "body positivity". La modella aveva infatti postato due foto, una in posa e una no, che avrebbero dovuto evidenziare i chili di troppo nascosti dalla foto in posa. Chili che non esistono e non si vedono neanche nella foto "normale" e che le hanno procurato caterve di attacchi per cui si è giustificata con un "Non sono molto intelligente". In realtà da allora la sua popolarità è cresciuta e noi vi mostriamo il video tutorial e altri scatti della bella Belle nella nostra gallery.