Bellerin spinge per andare all'Inter. Nei prossimi giorni l'agente del terzino destro spagnolo volerà a Londra per incontrare i dirigenti dell'Arsenal e chiedere di essere ceduto. Intanto i nerazzurri non mollano la pista alternativa che porta all'olandese Dumfries del PSV Eindhoven e continuano a trattare il centrocampista uruguaiano del Cagliari, Nandez.