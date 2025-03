Bellinazzo a CM: "Juventus, senza la Champions il conto dice -80. Esonero Thiago Motta? Pesa, ma è sostenibile"

Cambiamo punto di vista. Abbiamo parlato, nelle ultime ore, delle responsabilità di chi lavora alla Juventus – dall’allenatore alla società -, per le recenti delusioni sportive. Ma come si riflettono queste dal punto di vista economico? Qual è lo stato di salute dei conti bianconeri eDomande che abbiamo posto a Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, e grande esperto di finanza del pallone. Di seguito l’intervista.

“Peserebbe molto. Il piano di risanamento della Juventus si basa sulla partecipazione nei prossimi anni alla Champions. Un’eventuale partecipazione all’Europa League può mitigare, ma parliamo di una manifestazione che in termini di premi vale in assoluto un quinto della Champions”.“E’ una cifra che non manda all’aria i conti ma comunque è un macigno importante. Parliamo di un costo che, eventualmente, si aggiungerebbe ad un mancata qualificazione in Champions nello scenario peggiore...".