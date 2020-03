Non è ancora un professionista, ma ha tutto per diventarlo.Jude Bellingham è il nuovo che avanza, l'ultima pepita di un calcio inglese che negli ultimi anni ha portato alla ribalta gioielli come Foden, Sancho, Mount e Abraham. Cresciuto nel settore giovanile del Birmingham, con la maglia dei Blues si è preso la scena, che non ha nessuna intenzione di fermarsi. Quantità, qualità, leadership e umiltà, che gli hanno permesso di bruciare le tappe. E di sognare in grande.Sono ormai otto mesi che il nome di Bellingham è sulla bocca di tutti. Merito dei suoi record: ​il 6 agosto 2019, contro il Portsmouth in Carabao Cup, a 16 anni e 38 giorni è diventato il più giovane a esordire con il Birmingham (battendo il record della leggenda dei Blues Trevor Francis), contro lo Stoke City in Championship, a 16 anni e 63 giorni è stato il più giovane a segnare. Record che ha battuto anche con la maglia dell'Inghilterra under 15, che ha vestito per la prima a 13 anni, in un match contro la Turchia al St George's Park. Il calcio è sempre stato la sua passione e la sua priorità, quello reale, non quello virtuale., che nel calcio dilettantistico ha segnato circa 700 gol in 850 partite con 15 club, tra i quali Leamington, Sutton Coldfield and Stourbridge.Il suo contratto, non da professionista, con il Birmingham scade nel 2021, ma salvo sorprese in estate partirà. Su di lui ci sono da tempo Juventus, Chelsea e Borussia Dortmund, pronto a investire oltre 30 milioni di euro per strapparlo alla concorrenza, ma negli ultimi giorni è tornato prepotentemente il Manchester United. E questa per la Juve è una parziale buona notizia: ​lo sbarco a Old Trafford di Bellingham sarebbe un ulteriore segnale dell'addio di