Ole Gunnar Solskjaer, ex allenatore del Manchester United, ha confermato che il club inglese ha provato a ingaggiare Jude Bellingham prima che partisse per il Borussia Dortmund. Solskjaer, che ha allenato lo United per quasi tre anni fino al suo licenziamento alla fine del 2021, ha assicurato a The Athletic che lo United voleva ingaggiare Bellingham come priorità nell'estate del 2020, quando avrebbe lasciato il Birmingham City per approdare in Germania, ma che il giocatore preferì il Borussia.