Mano a parare la ripresa della telecamera, lacrime sul volto e tanta tristezza. Un addio malinconico quello che Jude Bellingham ha rivolto ai tifosi del Borussia Dortmund dopo il pareggio fatale col Mainz, che ha segnato la vittoria del campionato del Bayern Monaco. Una forte sensazione di impotenza per il giocatore inglese, che in occasione della partita con l'Augsburg e di quella odierna, è rimasto fuori per un problema al ginocchio. Il giocatore è nell'orbita del Real Madrid da mesi e ormai sul suo trasferimento in Spagna sembra che non ci siano più dubbi.



TRASFERIMENTO A BREVE - L'intesa è arrivata nelle scorse settimane, come confermato dalla testata spagnola Marca. Per il giocatore, il Real Madrid verserà una cifra che partirà dai 100 milioni di euro nelle casse del Borussia Dortmund. Determinante la volontà del giocatore, che ha sempre spinto per andare a giocare al Bernabeu. Per l'annuncio manca davvero poco, si parla già della prossima settimana.