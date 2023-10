¡The Beatles siempre ha sido mi grupo favorito! pic.twitter.com/GEAts3UECj — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 28, 2023

Non è bastato al Barcellona dominare per tre quarti il primostagionale con il, segnando con Gundogan e colpendo due pali. La squadra di Xavi ha fatto vedere ottime cose a Montjuic, stadio temporaneo per via dei lavori allo Spotify Camp Nou, per la gioia degli occhi dei, presenti fisicamente in tribuna e con l'iconica lingua sulle maglie dei catalani, in nome della sponsorizzazione del nuovo album di inediti "Hackney Diamonds". Tutt'a un tratto,, ormai coro preferito dei tifosi madrileni. E il fatto che sia una delle canzoni più famose dei Beatles, gli storici rivali di Mick Jagger e i suoi, non fa che amplificare la suggestione.Niente satisfaction, quindi, perche ha pareggiato il match come un fulmine a ciel sereno. Laè arrivata quasi casualmente, con un, dando al numero 5 inglese anche i gradi di navigato bucaniere d'area di rigore, sempre al posto giusto al momento giusto, con quel magnetismo nei confronti del gol che Mondonico attribuiva a Pippo Inzaghi., che lanciano i Blancos in cima alla classifica de La Liga a pari merito con il sorprendente Girona,Ancelotti l'ha acceso, lui non si fermerà. If you start me up, I'll never stop.E' dolce come lo zucchero (Brown Sugar, si potrebbe dire) vederlo in azione: ne sa qualcosa l'che gli ha ceduto il passo a Wembley nelle qualificazioni agli Europei (un assist e un rigore procurato), ne sa qualcosa ilche è stato immancabilmente colpito dal suo talento accecante (Shine a Light). Oltre alla media spaventosa per un centrocampista offensivo,I Rolling Stones cantano anche "You can't always get what you want", ma questo ragazzo sembra proprio poter avere il mondo ai suoi piedi. Gli basta fare la sua magia e poi aprire le braccia.