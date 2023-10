Un fenomeno vero. Uno di quelli che nasce una volta ogni vent'anni, per il quale gli aggettivi sono finiti. A 20 anni Jude Bellingham si è preso il Real Madrid, quattro mesi dopo averlo trovato. Senza aver bisogno di un periodo di adattamento, senza soffrire compagni del calibro di Kroos, Modric o Valverde e il peso di una camiseta così pesante. Così vincente. Contro il Napoli l'inglese arrivato dal Borussia Dortmund ha tirato fuori dal cilindro un'altra preparazione da leader, ricamata dall'assist per il pareggio di Vinicius e soprattutto dal gol del momentaneo 2-1, al termine di un'azione personale. Una meraviglia che il compagno Vinicius ha voluto 'immortalare', una finta fotografia con una finta macchina fotografica. Per un capolavoro vero.



VINCERA' IL PALLONE D'ORO - Quello agli Azzurri è l'ottavo centro in nove partite stagionali, tra Liga ed Europa. Numeri impressionanti, per un giocatore talentuoso, diventato in poco tempo un tuttocampista, un attaccante aggiunto. In grado di non far rimpiangere Benzema. Una stagione d'esordio del genere con le merengues non si vedeva dai 9 gol nelle prime 9 partite di Cristiano Ronaldo nel 2009/10. CR7 è stato anche l'ultimo a trovare due reti nelle prime due partite ufficiali in Champions con il Real Madrid, proprio come Bellingham. Quest'anno non vincerà il Pallone d'Oro, anche se è nella lista dei 23 di France Football, ma è solo una questione di tempo. Parigi è nel suo destino, magari già nel 2024. 23 anni dopo Michael Owen, l'ultimo inglese a conquistarlo.