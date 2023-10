Al termine di un'altra prestazione magistrale, il trequartista inglese, Jude Bellingham ha parlato ai media inglesi sottolineando il suo amore per il Real Madrid e analizzando la vittoria sull'Italia per 3-1.



SULLA PARTITA - "E' stata una serata fantastica, tutti ricordiamo cosa accadde qualche anno fa qui a Wembley. Stiamo andando nella direzione giusta e questa per noi è una vittoria molto importante. Lo staff del club e della Nazionale mi danno la libertà di giocare come desidero".



SUL REAL MADRID - "Il Real Madrid è il club in cui voglio trascorrere i prossimi 10-15 anni della mia vita. Quando sei contornato da giocatori con questa mentalità e questa qualità, raggiungi un livello più alto mentalmente, fisicamente e tecnicamente”.