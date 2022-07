Tutti pazzi per Federica Macciotta, fidanzata con l'ex pilota del motomondiale, oggi 38enne, Alex De Angelis. Modella, piemontese e bellissima, Federica è spesso presente nel paddock del Mondiale di moto. E continua a fare coppia fissa con l'ex centauro sanmarinese. Sulla sua pagina Instagram, Federica si descrive con questo claim: "Artista. Made in Italy since 1993".



SCORRI PER VEDERE LE FOTO PIU' BELLE DI FEDERICA!