Intervistato dal Corriere di Bologna, l'ex attaccante del club emiliano, Claudio Bellucci, ha parlato della possibilità di vedere Zlatan Ibrahimovic in maglia rossoblù:"Zlatan ha speso parole bellissime, lui e Mihajlovic devono avere davvero un rapporto speciale. Sarebbe fantastico perché sono fermamente convinto che anche a 38 anni sia ancora in grado di fare la differenza in Italia. Bologna o Napoli: beato chi se lo prende. Sinisa farebbe un altro miracolo".