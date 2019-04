Le sue prestazioni con la Primavera non sono passate inosservate. Vincenzo Montella ha notato Nicky Beloko, soprattutto attraverso i racconti dei dirigenti e i primi allenamenti, tanto da convocarlo con i 'grandi' per le partite contro la Juventus e l'Atalanta. A centrocampo, la rosa della Fiorentina non è così folta, tanto che prima della fine della stagione potrebbe esserci proprio l'esordio per il centrocampista svizzero.