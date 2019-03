David Jimenez, agente del calciatore Nicky Media Beloko, centrocampista della Fiorentina Primavera, ha rilasciato un'intervista a La Nazione dopo la positiva prestazione del proprio assistito nella semifinale di Coppa Italia contro l'Inter: "A Firenze Nicky ha trovato un ambiente positivo e sta benissimo coi suoi nuovi compagni: è migliorato molto e non ha ancora fatto vedere il 100% del suo valore. Per le prestazioni che sta facendo con la Primavera, Beloko meriterebbe di essere affiancato alla prima squadra. Per la generosità e il carattere che mette in campo tutte le volte, credo che sia già pronto per il grande salto".