Il Gallo, non canta. Per ora.è appena rientrato da un infortunio al bicipite femorale e si candida a un posto da titolare per il derby di venerdì sera contro la Juventus. Al momento nei piani di Juric è ancora in vantaggio Sanabria, ma l'attaccante cresciuto nell'Albinoleffe è determinato a riprendersi il suo posto lì davanti. Almeno per i prossimi mesi, perché il futuro del giocatore difficilmente sarà anche al Torino.- Il contratto di Belotti è in scadenza a giugno, un paio di mesi fa Cairo è stato chiaro sulla situazione: "Ormai credo che andrà via a parametro zero" ha detto il presidente del Toro.. Tifoso rossonero fin da piccolo, il suo sogno è quello di giocare con quella maglia e ha strizzato più volte l'occhio a Maldini e Massara.- Dall'altra parte valutano e riflettono. Considerando l'età di Ibra (40) e Giroud (35) un investimento in attacco in estate andrà fatto, l'idea è quella di prendere un centravanti titolare che possa dare garanzie per il presente e per il futuro.: lo svedese vorrebbe rimanere, ma difficilmente la società potrà garantirgli il ruolo da titolare nel Milan del futuro.- Maldini e Massara vogliono trovare il centravanti dei prossimi anni già da quest'estate, Belotti ha dato la priorità assoluta al Milan e ha già respinto un paio di offerte.a stagione. Niente da fare, al cuore non si comanda. Belotti aspetta il Milan.- Lo sa anche il ds del Toro Vagnati che nei giorni scorsi ha lanciato un messaggio all'attaccante provando a fare un ulteriore tentativo per tenerlo in granata: "Speriamo che alla fine rimanga, deve pensare bene prima di lasciarci"., tre club che verrebbero comunque dietro i rossoneri nelle preferenze del giocatore. Il Milan riflette e valuta Belotti, il Gallo dal cuore rossonero.