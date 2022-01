Il Milan è già nel futuro.ma solo a partire dalla prossima stagione. Dal Lille potrebbe arrivare quel Renato Sanches che tanto piace a Frederic Massara e Paolo Maldini come possibile sostituto del partente Franck Kessie. Ma le grandi manovre del Diavolo potrebbero interessare anche l'attacco:Da diverse settimane è arrivata a Casa Milan la candidatura di Andrea Belotti. Il Gallo ha in testa solo il Milan e vuole aspettare una mossa da parte della dirigenza. In questo senso vanno letti i recenti rifiuti a due super offerte da parte dell’Al-Hilal, club saudita e da parte del ricchissimo Newcastle.Un parametro zero della qualità ed esperienza di Belotti può fare gola a molte squadre e tra queste non è da escludere proprio il Milan che prima, però, dovrà definire il futuro di Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese vorrebbe giocare per un'altra stagione a San Siro e a marzo è previsto un confronto con Maldini. Difficilmente il club rossonero potrà garantirgli il ruolo di centravanti titolare della rosa del futuro e per questo motivo