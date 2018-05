Ogni anno l'ultima giornata di campionato è, per molti giocatori, quella dell'addio alla propria squadra: Gianluigi Buffon, ad esempio, indosserà per l'ultima volta la maglia della Juventus mentre per Stefan de Vrij sarà la sera dell'addio alla Lazio. Anche in casa Torino diversi giocatori sono ai saluti e quella con il Genoa di domenica sarà l'ultima partita in granata: tra questi ci sono Nicolas Burdisso, Mirko Valdifiori e con ogni probabilità anche M'Baye Niang. E Andrea Belotti? È ancora presto per poter dire con certezza cosa ne sarà del futuro del Gallo ma, a differenza di un anno fa, questa volta nell'ambiente granata è forte la sensazione che il centravanti possa rimanere ancora al Toro.



IL MILAN NON MOLLA IL GALLO - Prima di tirare un definitivo sospiro di sollievo i tifosi del Torino dovranno però ancora aspettare: il Milan, infatti, ha in Belotti il principale obiettivo per rinforzare il proprio attacco e nelle prossime settimane (se non giorni) è prevedibile un'offensiva dei dirigenti rossoneri per cercare di convincere il presidente granata Urbano Cairo a cedere il suo numero 9. Nelle ultime settimane il patron granata ha più volte ribadito la propria volontà di trattenere il Gallo e di costruire intorno a lui la squadra che il prossimo anno dovrà riuscire a centrare l'obiettivo qualificazione all'Europa League. Come un vecchio proverbio insegna, tra il dire e il fare c'è spesso di mezzo il mare e, nel calcio, non sempre basta la volontà di un presidente a far andare in un determinato modo le trattative: a contare è anche la volontà del giocatore e, fino a questo momento, Belotti stesso non ha del tutto escluso la possibilità di cambiare aria in estate.



BELOTTI, I TIFOSI GRANATA SONO OTTIMISTI - A rendere ottimisti i tifosi del Torino è il fatto che, a differenza di dodici mesi fa, dall'estero nessuna squadra quest'anno si sia fatta avanti per Belotti. Dopo il campionato al di sotto delle aspettative giocato dal Gallo, l'interesse di Chelsea, Manchester United e Atletico Madrid è scemato: al momento per il centravanti l'unica vera alternativa al Torino sembra essere il Milan ma, per far cedere Cairo, sembra che sarà necessaria un'offerta almeno vicino a quei famosi 100 milioni di euro della clausola rescissoria presente nel contratto del calciatore.