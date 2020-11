Quella di domenica a San Siro contro l'Inter sarà una partita importante per Andrea Belotti: il centravanti raggiungerà infatti le 200 presenze in gare ufficiali con la maglia del Torino.



Il Gallo è alla sua sesta stagione al Toro, dopo essere arrivato dal Palermo nell'estate del 2015: ben presto si è guadagnato una maglia da titolare e, al suo secondo anno in granata, ha iniziato a indossare anche la fascia da capitano, lasciatagli a metà stagione da Marco Benassi.