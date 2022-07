Andrea Belotti è il nuovo nome per l'attacco della Roma, il giocatore è ancora senza squadra e ha già dato l'ok per il trasferimento nella capitale. In questo momento si sta allenando a Palermo in attesa di trovare un accordo con un club. Oltre alla Roma anche il Valencia ha messo gli occhi sul "Gallo". Gattuso vorrebbe l'attaccante della Nazionale per completare il pacchetto offensivo. C'è anche una proposta dal Canada ma Belotti non ha intenzione di trasferirsi al Toronto.