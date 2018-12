A 22 anni ha esordito in Nazionale e ha firmato l'ormai celebre contratto con la clausola rescissoria fissata a 100 milioni di euro, a 23 anni si è sposato con la sua amata Giorgia, a 24 anni, invece, la sorte non è stata al fianco di Andrea. Almeno per quanto riguarda la sua vita calcistica. È così che il Gallo, che oggi festeggia il suo venticinquesimo compleanno, spera di mettere la parole fine a dodici mesi che in campo, tra l'infortunio al ginocchio, i pochi gol segnati e la maglia della Nazionale persa, non sono certo andati come sperava.per i suoi venticinque anni, dove il suo Torino sarà impegnato in quello che, classifica alla mano, è un vero e proprio scontro diretto per l'Europa. Lo scorso anno, la prima partita da ventiquattrenne del Gallo era stato un chiaro indicatore di come sarebbero stati i dodici mesi successivi: nei minuti di recupero di, sul risultato di 2-2, in uno degli ultimi assalti dei granata Belotti era riuscito a trovare il tempo giusto per lo stacco aereo nell'area biancoazzurra, il pallone da lui colpito ha assunto un traiettoria imprendibile per Alfred, ha sbattuto sulla faccia interna del palo e mentre stava varcando la linea di porta è stato spazzato da un difensore della Spal. La sfera aveva già varcato per quasi la sua totalità la linea bianca, solamente una minuscola porzione di cuoio era ancora in campo: tanto è bastato perché non fosse gol. Qualche giorno dopo lo sfortunato palo è arrivato, poie, negli ultimi mesi,Nei suoi 24 anni Andrea Belotti ha anche segnato molto poco rispetto a quanto aveva abituato i tifosi del Torino:, quasi tutte per novanta minuti.disputate: numeri ben diversi di quelli. I numeri dell'ultimo anno del Gallo non sono certo stati da bomber implacabile o attaccante da 100 milioni di euro: per il venticinquesimo compleanno, non resta che augurare a Belotti un rendimento calcistico migliore di quello dell'ultimo periodo. Ma perché ciò accada, il regalo, in campo, dovrà farselo da solo.