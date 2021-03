Belotti ha a cuore i granata e a Torino si trova a meraviglia, però potrà magari rinnovare il contratto a fronte di un presidente Cairo deciso a investire per rinforzare la squadra sul mercato.



Una firma che, come si legge su Tuttosport, già non è semplice da ottenere, viste le legittime ambizioni di giocare in Europa nutrite dal centravanti della Nazionale, ma che è da escludere possa arrivare senza un vero piano di rafforzamento della squadra, nonché e a maggior ragione se l’esito di questo campionato dovesse relegare i granata in Serie B.