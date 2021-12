. Nella testa di Andreastaranno passando tante immagini in questo momento, attimi belli come i gol in Europa League, attimi complicati come le lotte per salvarsi nelle ultime giornate di campionato. Tutto sapendo che, che quello che inizierà tra pochi giorni sarà l'ultimo anno del Gallo con indosso la maglia granata. Anzi, l'ultimo mezzo anno.La trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno col Toro, infatti, è destinata a non avere esito positivo. I colloqui di questi mesi non hanno portato ad accordi, l'a stagione del presidente Cairo è rimasta sul tavolo, senza ricevere risposta. Anzi, se nelle prossime settimane il capitano dovesse cambiare idea, troverebbe davanti a sé un contratto conCosì come a scadenza sembra deciso ad andare Belotti. L'infortunio che lo sta tenendo fuori da qualche settimana sta complicando ulteriormente una stagione già difficile. Una stagione di riflessioni, per prendere la migliore decisione per il futuro., così come molti lo avevano fatto la scorsa estate (c'era anche l'Inter nell'immediato post Lukaku), e aspettano la scelta dell'attaccante bergamasco. Ancora qualche giorno, poi sarà il momento di lasciare i ricordi di sette anni insieme e voltare pagina.