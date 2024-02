Belotti: 'Giornata meravigliosa. L'Europeo? Dipende dalle mie gare con la Fiorentina'

Intervistato al termine di Fiorentina-Frosinone, Andrea Belotti, autore del suo primo gol in maglia viola, ha parlato così a Sky Sport: "È stata una giornata fantastica, segnare subito sotto la curva è stato bellissimo. la cosa importante era tornare a vincere e divertirsi. Fare cinque gol in casa vuol dire che ci siamo riusciti. Io sono arrivato da poco, avevo bisogno di una squadra che i facesse esprimere. Quando c'è stata questa opportunità ho deciso di venire parlando anche col mister. sapevo che per me sarebbe stato necessario. Qua posso mostrare il mio valore. L'Europeo? Passerà dal campo e dalle prestazioni che farò con la Fiorentina. Poi se arriverà la convocazione sarà solo un onore. Spalletti? Spero che venga a vedere le nostre partite, ma tanto so che le guarda lo stesso. È un maestro di calcio".