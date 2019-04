Se il Torino, a quattro giornate dalla fine del campionato, può tenere ancora vivo il sogno Champions League il merito è anche di Andrea Belotti, bravo nel freddare Gianluigi Donnarumma dagli undici metri e a sbloccare il risultato di Torino-Milan. A far esplodere la gioia granata e a rendere amara la serata rossonera è stato proprio uno dei calciatori più corteggiati dalla società rossonera negli ultimi anni: un sogno di mercato rimasto però tale per via delle richieste economiche di Urbano Cairo ritenute eccessive dai dirigenti milanisti.



Il gol e la prestazione da vero trascinatore sfornata ieri sera dal Gallo, che hanno permesso al Torino di completare l’operazione aggancio in classifica al Milan (e anche sorpasso, considerato che ora la squadra di Walter Mazzarri ha gli scontri diretti a favore con quella di Rino Gattuso), qualche rimpianto al popolo rossonero l’ha certamente fatto venire. Anche perché i due centravanti rossoneri non hanno certo lasciato il segno: Patrick Cutrone dopo un buon primo tempo è sparito nella ripresa, Krzysztof Piątek ha toccato pochissimi palloni e non è mai riuscito a entrare realmente nel vivo del match. Il contrario di Belotti, che già nella prima frazione aveva impegnato Donnarumma con un destro da schema da angolo e aveva provato a sorprenderlo con una rovesciata murata da un difensore rossonera e, nella ripresa, lo ha poi trafitto su rigore. Belotti ha così vinto anche la sfida a distanza con Cutrone, giocatore che è invece da tempo nel mirino della società granata e che in passato è stato anche trattato (e lo sarà anche in futuro) dal presidente Urbano Cairo. A centravanti invertiti non è detto che Torino-Milan sarebbe potuta finire in un modo diverso, ma il Gallo degli ultimi mesi, che è tornato a giocare e a segnare ai livelli due stagioni fa (sei gol nelle ultime otto partite) avrebbe certo fatto comodo a Gattuso in quest’ultimo periodo.