Belotti ha scelto la Fiorentina, la Roma non si oppone: cosa manca per chiudere

La comunicazione è arrivata ieri nelle stanze di Trigoria: Andrea Belotti vuole più spazio, sa di non poterlo trovare attorno a Romelu Lukaku e men che meno col rientro di Sardar Azmoun dalla Coppa d'Asia e dunque ha chiesto alla Roma di essere ceduto. Non ad un club qualsiasi, ma precisamente alla Fiorentina, che è interessata a lui sin dai tempi del Torino ma che adesso potrebbe piazzare finalmente il colpo.



LA FORMULA - Le due squadre avevano esplorato senza troppa convinzione, poco dopo la metà di gennaio, l'eventualità di uno scambio di prestiti tra il Gallo e Jonathan Ikoné, dato che De Rossi gioca con gli esterni stretti dentro il campo nell'albero di Natale, ma la differenza di stipendi (4 contro 2,2 al lordo) ha fatto propendere per il no. Ora invece si può chiudere l'operazione slegata con il semplice prestito fino a giugno, l'accordo con la Roma c'è e la situazione si può sbloccare a breve.



E NZOLA? - Manca solo un tassello: dovrebbe partire da Firenze Mbala N'Zola, per fare posto appunto all'attaccante ex Palermo. L'angolano, che ha rinunciato alla Coppa d'Africa per giocare nella Fiorentina, non è raggiante all'idea di cambiare aria anche per motivi personali, ma di fronte al ridursi dello spazio, già non molto, a disposizione in viola, potrebbe essere indotto a scendere a più miti consigli e accettare il trasferimento altrove. Per Nzola 4 gol e 2 assist con la Fiorentina, 6 reti e 2 passaggi vincenti invece per Belotti con la Roma in tutte le competizioni.