Belotti, i tifosi della Roma lo attaccano sui social: 'Hai simulato'

Ha fatto discutere l' assegnazione del calcio di rigore su un presunto fallo di Paredes ai danni di Belotti. Una trattenuta ritenuta troppo leggera per la caduta dell'ex romanista. Sui social è montata la polemica nei confronti del Gallo - che ha preferito poi non calciare il penalty parato da Svilar a Biraghi - da parte dei tifosi giallorossi. "Una trattenuta minima. Una sceneggiata da autore. Complimenti", il commento più soft. Molti invece gli inviti a "non mettere più piede a Roma". Belotti è in prestito alla Fiorentina che discuterà in estate l'eventuale riscatto con la Roma.